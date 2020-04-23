Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Mustafa Vural, Burdur, Güncel, Haber

Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR'da, kontrolden çıkan arpa yüklü TIR'ın refüje çarparak devrilmesi sonucu kabinden fırlayan sürücü Mustafa Vural (63) yaşamını yitirdi, bir kişi de kişi yaralandı.

23.04.2020 01:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:05
Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR'da, kontrolden çıkan arpa yüklü TIR'ın refüje çarparak devrilmesi sonucu kabinden fırlayan sürücü Mustafa Vural (63) yaşamını yitirdi, bir kişi de kişi yaralandı. Kaza sonrası yaklaşık 40 ton arpa ise yola saçıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kuzköy köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan yüklediği arpayı Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki yem fabrikasına getiren Mustafa Vural yönetimindeki 06 FC 6241 çekici plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'ın kabini yerinden fırlarken, dorsede yüklü yaklaşık 40 ton arpa da yola saçıldı. Sürücü kabininden fırlayan Mustafa Vural ise refüje savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR'da bulunan ve yaralanan bir kişi de sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Mustafa Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak Haberler
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Aslı Enver Hande Yener Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ivan Obradovic Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Açıklama
Şu an buradasınız: Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 01:46:52. #1.14#
title