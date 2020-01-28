Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı
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Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

BURDUR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:39
Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur- karayolunun Kurna rampaları mevkisinde meydana geldi. Dede Demirci'nin (29) kullandığı 07 AGR 626 plakalı kamyon, önünde seyreden İskender Satır yönetimindeki 54 KY 059 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu araçlara arkadan gelen Engin Orak'ın kullandığı 26 TV 121 plakalı kamyonet çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan Bilal Acar'ın kullandığı 15 NU 800 plakalı otomobille de Veysel Yavuz yönetimindeki 32 LK 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Dede Demirci yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dede Demirci, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların bazılarının ulaşımı MAKÜ kampüsü içerisinden geçirilerek Büğdüz köyü yolundan verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.Diğer yandan, kazaya karışan kamyonetin çekiciye yüklendiği sırada, bağlı olduğu halat boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet bariyere çarptı. Bu sırada bariyerin ön tarafında duran bir kişi kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: DHA
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