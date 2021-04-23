Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
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Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı

Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da pandemi tedbirleri çerçevesinde kutlandı.

BURDUR (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da pandemi tedbirleri çerçevesinde kutlandı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Barosu Başkanı Avukat Ramazan Gedik, İl Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu 23 Nisan kutlaması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni ile birlikte başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, açıklamalarda bulundu. Emre Çay, "TBMM'nin kuruluşunun 101. Yıldönümü ve dünyada ilk ve tek olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklara böylesi bir bayramı armağan etmek, aslında onlara devletin ne kadar güvendiğini ve ne kadar önemsediğini gösteren en büyük nişanesidir. Aslında nasıl bir gelecek bekliyorsak, çocuklarımıza o şekilde yaklaşmalıyız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çocukları önemseyen ve onlara en üst seviyede değer verdiğini bu bayramı onlara armağan ederek göstermiştir. " dedi.

Burdur 2 ayrı mobil kortej ile şenlendi

Tören sonrası Burdur Valiliği önünde toplanan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlar, Burdur sokaklarında ve caddelerinde tur attılar. Ardından Burdur Belediyesi, TOKİ'lerden başlayan mobil kortej düzenledi.

Başkan Ercengiz, kortejden inip, çocukları sevindirdi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz beraberliğinde, TOKİ'lerden başlayan mobil kortej, halkı selamlayarak Cumhuriyet Caddesi'ne geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde, Başkan Ercengiz, Eşi Hülya Ercengiz ile kendisini selamlayan engelli bir çocuğu görünce kortejden inerek yanına gitti. 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için düzenlenen kortejden inen Başkan Ercengiz, çocuklara hediyeler dağıttı. - BURDUR

Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı
Burdur'da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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