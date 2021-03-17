Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
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Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

17.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:40
Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, genç kızı bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

E.Y ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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