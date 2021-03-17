Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
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Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

17.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:25
Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki G.C. bıçaklanarak öldürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki G.C. bıçaklanarak öldürüldü.

Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda 19 yaşındaki E.Y. ile 17 yaşındaki G.C. tartışmaya başladı. İki gencin arasındaki tartışma büyüyünce E.Y., genç kızı bıçakladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızı bıçaklayarak öldüren E.Y. ise gözaltına alındı. Ayrıca Burdur Valiliği'nin genç kızın ailesine hukuki destek vermek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarını görevlendirdiği öğrenildi. - BURDUR

Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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