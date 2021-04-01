BURDUR Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması
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BURDUR Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklamasıBURDUR'da bir araya gelen 28 sivil toplum kuruluşu Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı zulmü basın açıklaması ile protesto etti.

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Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması

BURDUR'da bir araya gelen 28 sivil toplum kuruluşu Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı zulmü basın açıklaması ile protesto etti.

Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında açıklamayı İHH Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya okudu. Çetinkaya, "1 Nisan 2017 tarihinden itibaren Çin yönetimi Doğu Türkistan'da sistematik gözaltılara başladı. 2014 yılından itibaren devasa arazilere kurulan kamplar, İkinci Dünya Savaşı Nazi kamplarının günümüz uygulamasından farklı değil. Nitekim Doğu Türkistan nüfusunun hatırı sayılır bir miktarı olan, Çin kaynaklarına göre 8 milyonu bulan insan ailesinden koparılarak toplama kamplarında tecrit edilmiş durumdadır. Toplama kampları dünyanın en yaygın hak ihlallerinin yapıldığı, soykırım merkezlerine dönüşmüş durumdadır" dedi.

Öldürme, işkence, tecavüz, beyin yıkama ve tıbbi- biyolojik deneylerin yapıldığı toplama kamplarına entegre olarak inşa edilen fabrikalarda yine milyonların köle işçiler olarak çalıştırıldığını vurgulayan Çetinkaya, "Burdur'dan diyoruz ki dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek bir sözü olmalı. Toplama kampları kayıtsız şartsız bir an evvel kapatılmalı, bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendini lağvetmelidir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir" diye konuştu.

Çetinkaya'nın konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel tarafından dua edildi.

BURDUR Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması
BURDUR Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması
BURDUR Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması
BURDUR Burdur'da STK'lardan Doğu Türkistan açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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