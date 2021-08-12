Burdur Bucak yangını kontrol altında
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Burdur Bucak yangını kontrol altında

Burdur Bucak yangını kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla 21 saat sonra kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla 21 saat sonra kontrol altına alındı.

Bucak ilçesinde Çobanpınarı köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca etkisini devam ettirdi. Gökalan ve Çınar mahalleleri, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı ve Çobanpınarı köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edilen yangına arazöz, su tankerleri, TOMA ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla müdahaleye devam edildi. Yangın yoğun çalışma sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Helikopterler Kargı Mahallesi'nin üst kısmında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 300 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - BURDUR

Burdur Bucak yangını kontrol altında
Burdur Bucak yangını kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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