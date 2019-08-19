Burdur'a gelen üniversite öğrencilerini rektör otogarda karşıladı

19.08.2019 12:42



BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversite kaydını yaptırmak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılayıp, birlikte kahvaltı yaptı. Rektör Korkmaz, İzmir'den gelen ve veterinerlik fakültesini kazanan Yaren Fidan adlı öğrencinin kaydını da kendisi gerçekleştirdi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Rektör Danışmanı öğretim görevlisi Dr. Mustafa Kılınç, üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Burdur'a gelen öğrencileri saat 06.30'da Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşıladı. Rektör Korkmaz, otogarda bir süre sohbet ettiği öğrenciler ve aileleriyle otobüsle üniversite yerleşkesine gitti. Otobüste yerleşkeyi tanıtan Korkmaz, daha sonra kafede öğrenciler ve velilerle kahvaltı yaptı.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, 5 yıldır öğrencileri otogarda karşıladıklarını ve Burdur'un öğrenci dostu bir şehir olduğunu belirterek, "Toplamda yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Benim hatırladığım öğrencilere yönelik bir adli vaka yok. Burdur bir huzur şehri. Öğrencimiz Burdur'da memnun ve mutlu olacak. Bizim üniversite olarak öğrencilerimizin mesleki gelişimi ve kariyerine katkı veren bir anlayışımız var" dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜNİVERSİTEYE GELDİNİZ'

MAKÜ'ye kayıp yaptıran öğrencilerin kariyer programına da dahil edileceğini vurgulayan Rektör Korkmaz, "Yeni kayıt yapan öğrencilerimize üniversitemizin kariyer merkezi bir süre sonra ulaşacak ve onun mesleki kariyerini sadece mezun olduğu bir diploma değil bugünden ne yapması gerektiği konusunda bire bir, tek tek öğrencilerimize bir kariyer hedefi koyacağız. 4 yıl sonra nereye gelmesi gerektiği, bunun için hangi vasıflara sahip olması gerektiği konusunda kendisi bilgilendirilecek ve programa katılmak isterse gönüllü, istekli bir programa katılacak. Yani akademik eğitimin yanında bir de kariyer programına dahil olacak. Bu sanırım Türkiye'de tek program. İki ya da dört yıl içerisinde elde etmiş olduğu birikimlerini belgeleriyle koyacak ki, mezun olduğunda çok daha kısa sürede iş bulmaları için özel bir program. Öğrencilerimizin bir de kariyer diploması olmuş olacak. Genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Yaklaşık bin akademik personelimiz var. Çok güçlü bir üniversiteye geldiniz. Hoş geldiniz" diye konuştu.

MAKÜ'nün bu sene yerleştirmelerde başarılı dönem geçirdiğini de kaydeden Rektör Korkmaz, yaklaşık 7 binin üzerinde yerleştirme olduğunu, ek yerleştirmelerle bu sayının çok daha fazla olacağını düşündüklerini vurguladı.

ÖĞRENCİNİN KAYDINI YAPTI

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın, veterinerlik fakültesine kaydını kendisi gerçekleştiren öğrenci Yaren Fidan ise "Çok mutluyum. Zaten veterinerlik hayalimdi. Başarılı olacağıma inanıyorum. Böyle karşılanmayı beklemiyordum. Bizimle çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Kaydımı de Rektör Hocam yaptı. Kendimi değerli hissettim" dedi.

Ankara'dan oğlunun kaydı için Burdur'a gelen Yurdagül Ata da "Daha önce araştırdık. MAKÜ hakkında çok iyi şeyler duyduk. Bu şekilde karşılanmaktan da çok memnun olduk" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Burdur