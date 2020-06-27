Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
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Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor

3 hafta önce Allan Hakko ile ayrılan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, aşkta kaybetti ancak işte kaybetmedi. Sosyal medya hesabından sürekli ürün tanıtımları yapan sunucu, bir paylaşımından 25 bin TL kazanıyor.

27.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:22

Berk Suyabatmaz ile boşandıktan sonra iş adamı Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy'un mutluluğu kısa sürdü. 3 hafta öncesi sevgilisinden ayrılan ve şimdilerde kız arkadaşıyla tatilde olan Esmersoy'un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para ortaya çıktı.

ÜRÜN BAŞINA 25 BİN TL

4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL kazanıyor.

Esmersoy, servet kazandığı Instagram hesabından sık sık kendi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Kız arkadaşlarıyla tatilde olan Esmersoy, bikini ve mayolu pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (3)
IHTIYAR: BU KADAR KAZANDIRANA YAZIKLAR OLSUN. VAYTT LOO
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BEC: Kaç tane gerçek sarışın ünlü var, kadın orjinal tipten kazanıyor.
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SAKARYALI HATUN: Güzel para... Para insanı değil, insan parayı yönetmeli! :)
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