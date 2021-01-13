Burcu Çağrı'dan manidar paylaşım! Bu sözler Emre Altuğ'a mı?
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Burcu Çağrı'dan manidar paylaşım! Bu sözler Emre Altuğ'a mı?

13.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:48
Burcu Çağrı'dan manidar paylaşım! Bu sözler Emre Altuğ'a mı?

Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu.

Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Burcu Çağrı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerine eklemişti.

Eski model, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Çağrı, yaptığı bu paylaşımı, "aşkını ifşa etti" şeklinde haber yapılınca silmişti.

"BİRLİKTELİK YOK"

Çağrı'nın, sosyal medya üzerinden Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' parçasını paylaşıp, kendisini etiketlemesi üzerine Emre Altuğ, "O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok" diye konuştu.

KARAKTERSİZLİĞİNLE BİR ÖMÜR KAYBEDERSİN"

Çağrı, önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım daha yaptı. "Ben doğrularımla sadece bugünü kaybederim ama sen karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin" diyen Burcu Çağrı'nın, Emre Altuğ'a göndermede bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet

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