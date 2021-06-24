Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, nereli? Burçin Oraloğlu biyografisi!

Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu, Oraloğlu Tiyatrosu'ndan sonra 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Uzun yıllar süren oyunculuğunun ardından, yönetmenliğe geçen sanatçı, ayrıca İBŞT yönetim kurullarında çeşitli görevler almıştır. Peki, Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, nereli? Burçin Oraloğlu mesleği nedir? Burçin Oraloğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı olan Burçin Oraloğlu'un hayatı merak edilmeye başlandı. Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu, Oraloğlu Tiyatrosu'ndan sonra 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Peki,Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, nereli? Burçin Oraloğlu mesleği nedir? Burçin Oraloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURÇİN ORALOĞLU KİMDİR?

Burçin Oraloğlu (10 Aralık 1941, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.

Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu, Oraloğlu Tiyatrosu'ndan sonra 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Uzun yıllar süren oyunculuğunun ardından, yönetmenliğe geçen sanatçı, ayrıca İBŞT yönetim kurullarında çeşitli görevler almıştır. Seslendirme çalışmalarının yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır.

YÖNETTİĞİ VE ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• Denizden Gelen Kadın

• Uyuyan Prens

• Kötü Tohum

• Yalancı Bili

• Ezilenler

• Zenciler

• Gülnihal

• Zalamea Kadısı

• Abdülhamit (yön.)

• Bir yaz dönümü gecesi

• Romeo ve Julyet

• Sultan Gelin

• Susuz yaz

• Kubilay

• Antonius ile Kleopatra

• Hepsi Oğlumdu

• Gazete Gazete (Yön.)

• Kral Lear

• Sapak (yön.)

• Yaşama Sevinci

• 1793

• Gardiyan (Yön.)

• Hırçın Kız

• Genç Osman

• Hepsi Oğlumdu (Yön.)

• Hüzünlü Bir Komedi

• Hülleci (Yön.)

• Medea

• İçerdekiler

• Savaş ve Barış (Yön.)

• Karar 71 (Yön.)

• Bağdat Hatun (yön.)

FİLMOGRAFİSİ

• İffet - 2012

• Kalbim Seni Seçti - 2011

• Türkân - 2011

• Aşk-ı Memnu - 2010

• Dağlar Delisi -2007

• Sıla - 2006

• Kadın Bir Defa Sever - 1984

• Fırtına Gönüller - 1984

• Taçsız Kraliçe - 1984

• Üç İstanbul - 1983

• Kader - 1968

• Şeker Gibi Kızlar - 1965

• Döner Ayna - 1964

• Şoför Nebahat ve Kızı - 1964