Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
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Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
07.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:37

Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde kalan çocuklar için şarkı yazan popçu Buray, bestesinin Azeri bir şarkıcı tarafından çalındığını görünce sosyal medya hesabından ifşa ederek tepki gösterdi.

Ünlü popçu Buray, koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan çocukları neşelendirmek için "Evde Kal" adlı bir şarkı yaptı. Şarkısının Azeri bir şarkıcı tarafından çalındığını gören Buray, sosyal medya hesabından sitem etti.

İFŞA ETTİĞİ ŞARKICIDAN DAVACI OLACAK

Bestesinden danslarına kadar şarkının birebir çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından şarkıyı ve şarkıcıyı ifşa ederek şunları dedi: "Biz bu şarkıyı çocuklara ve insanlara moral olsun diye yaptık. Ticari bir amaç gütmedik. O yüzden tazminat gibi bir arayışımız olmayacak. Ama ne kadar da iyi niyetle yapılmış olursa olsun, verdiğimiz emeğin başka isim altında görülmesi bizi üzüyor. Bu aslında bize değil, kopyalayan sanatçının kendi fanların yapmış olduğu bir ayıp. Zaten insanlar ona bu davranışından dolayı hanesine eksi puan yazacaktır."

Buray paylaşımının ardından harekete geçen Azeri şarkıcı Ahmed Mustafeyev, şarkısını YouTube hesabından kaldırdı.

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
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