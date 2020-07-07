Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır Korona virüs salgını nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar, Diyarbakır'ın saklı cenneti Taşköprü'ye akın etti Manzarasıyla Ege ve Akdeniz kanyonlarını andıran Taşköprü, tatilcilerin akınına uğradı Korona virüs salgını nedeni ile tatile çıkamayan...

Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır

Korona virüs salgını nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar, Diyarbakır'ın saklı cenneti Taşköprü'ye akın etti

Manzarasıyla Ege ve Akdeniz kanyonlarını andıran Taşköprü, tatilcilerin akınına uğradı

DİYARBAKIR - Korona virüs salgını nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar, yeni mekanlar keşfetmeye başladı. Bulunduğu konum itibari ile Ege ve Akdeniz kanyonlarını anımsatan, Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan ve ismini bulunduğu köyden alan Taşköprü, tatilcilerin akınına uğradı. Şelalesi ve suyu ile cennetten bir köşeyi andıran bölge, tatile çıkamayan vatandaşların cazibe merkezi haline geldi.

Dünyada etkili olan korona virüs salgını, yaz dönemiyle birlikte tatilcilerin tatil anlayışını da değiştirdi. Diyarbakır ve çevre illerde vatandaşlar, denizi olan bölgelerin yerine bulundukların kentlerin doğal su kaynağı mekanlarını tercih etmeye başladı. Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri üçgeninde bulunan ve adını bulunduğu Taşköprü köyünden alan ve çevre halkının 'Geleye Goderne' olarak adlandırdığı bölge vatandaşların en gözde mekanı haline geldi. Eşsiz güzelliği ile Akdeniz ve Ege kanyonlarını anımsatan Taşköprü, doğal manzarası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dağların arasında cennetten bir köşeyi andıran bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp yüzüyor. Bölgeye gelip eşsiz manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, alanın çevre düzenlemesinin yapılarak dünyaya tanıtılmasını istiyor. Akarsuyun doğal yapısının hayranlık uyandırdığını belirten vatandaşlar, yetkililerin çok bilinmeyen Taşköprü'nün tanıtımını yaparak yerli ve yabacı turistlerin bölgeye gelmesini istiyor.

"Güvenli bir yer, insanlar aileleriyle birlikte geliyor"

'Geleye Goderneye' gelen vatandaşlardan Çetin Aydın, Taşköprü'nün doğa harikası bir yer olduğunu ve piknik alanlarının da bulunduğunu söyledi. Aydın, "İnsanlarımız bizim bu saklı cennetimizi keşfetti. Buraya bir çevre düzenlemesi ve yol yapılmasını istiyoruz. Yetkililerimizden, büyüklerimizden bir el uzatılmasını istiyoruz. Korona virüsten dolayı dışarı gitmediler. Antalya, Bodrum gibi yerlere gitmediler. Onun için buraya gelmeyi tercih ettiler. Burası güvenli bir yer, insanlarımız aileleriyle birlikte geliyorlar" dedi.

"Buralar bizim mirasımız"

Ailesiyle Taşköprü'ye gelen vatandaşlardan Tarık Bozkuş ise buranın saklı bir cennet olduğunu ve daha önce keşfetmediklerini söyledi. Bugün geldiğini ve çok beğendiğini aktaran Bozkuş, "Havuza, dışarıya gitmektense burası daha güzel. Başkalarının da buraya gelmesini tavsiye diyoruz. Buranın çevre düzenlemesi yok. Çevre düzenlemesi olursa daha iyi olur. Vatandaşlar, aileler huzurlu bir şekilde gelip gidebilirler. Doğamıza, çevremize bu doğa harikasına sahip çıkılmasını istiyoruz. Geleceğimiz, bunlar bizim mirasımız. Bu batıda olsaydı daha güzel yatırımlar olurdu. Ama doğuda olduğu için biraz daha yatırımlar olsa daha güzel olur" diye konuştu.

Ailesiyle pikniğe gelen Beşir Korkutan da haftada bir gün tatillerinin olduğunu, onu da burada geçirdiklerini söyledi. Korkutan, "Burası çok güzel. Buradan başka bir yerimiz yok, fırsat buldukça buraya geliyoruz. Memnuniyetle yazı geçiriyoruz. Antalya, Marmaris veya diğer tatil bölgelerine gitmiyoruz, tatilimizi burada geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA