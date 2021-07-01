Burakcan Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burakcan Övüç'ün hayatı ve biyografisi
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Burakcan Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burakcan Övüç'ün hayatı ve biyografisi

Burakcan Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burakcan Övüç'ün hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burakcan Övüç geliyor. Sosyal medyada gündem olan Burakcan Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli merak edildi. Burakcan Övüç'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Burakcan Övüç kimdir?

Gündemde yer alan isimler arasında Burakcan Övüç gelmektedir. Peki, Burakcan Övüç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne?

BURAKCAN ÖVÜÇ KİMDİR?

Burakcan Övüç, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğludur. Burakcan Övüç 14 Nisan 2001 doğumludur.

Burakcan Övüç doğum tarihi : 14 Nisan 2001

Burakcan Övüç kaç yaşında : 20 yaşında

Burakcan Övüç nereli : Baba tarafından Vanlı

Murat Övüç geçtiğimiz yıl İnstagram üzerinde yaptığı paylaşımda Burakcan Övüç'ün doğum gününü kutlamıştı. Burakcan Övüç bugünlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Burakcan Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burakcan Övüç'ün hayatı ve biyografisi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı. O anlar kendi sosyal medya hesabından paylaşan Övüç, bir süre sonra paylaşımını sildi.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi. Sosyal medyadan tanınan Övüç bu durumu ticarete çeviren isimler arasında.

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Burakcan Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burakcan Övüç'ün hayatı ve biyografisi - Haberler
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