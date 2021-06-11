Burak Yılmaz sevgilisi kim? Evli mi, eşi kim? Burak Yılmaz'ın çocuğu var mı? İstem Atilla'nın Instagram hesabı ne?

Futbolda başarısıyla adından bahsettiren isimlerden biri olan Burak Yılmaz, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2 çocuğu olan Burak Yılmaz'ın, eski eşiyle sene başında yeniden evlenceklerine dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dikkat çeken isim Burak Yılmaz'ın çocukluk aşkı İstem Atilla kimdir? İstem Atilla kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta? Burak Yılmaz'ın çocuğu var mı? İstem Atilla'nın Instagram hesabı ne?

Lille takımında top koşturan başarılı futbolcu Burak Yılmaz ile 2014 yılında evlendiği, 2018 yılında boşandığı eşi İstem Atilla ile tekrar birlikte olduğu ve evlenecekleri gündeme gelmişti.. Burak Yılmaz'ın eşi İstem Atilla kimdir? İstem Atilla kaç yaşında, nereli? İstem Atilla kimdir?

BURAK YILMAZ'IN ESKİ EŞİ İSTEM ATİLLA KİMDİR?

Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti. Antalya'da dünyaya gelen İstem Atilla Akdeniz Üniversitesi İşletme mezunudur.

Hürriyet'in haberine göre Burak Yılmaz'ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa'da Türk Konsolosluğu'nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille'de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa'ya uçtu.

Özel uçakla Lille'e giden Yılmaz, sosyal medya hesabından el salladığı bir fotoğraf karesini paylaştı. İlk dikkatimi çeken ise parmağındaki alyans oldu!

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, özel hayatında da yeni bir sayfa açarak, eski eşiyle sil baştan yapacak. Daha önce yazdığım gibi çiftin bu kararı en çok kızları Nazlı ve Derin'i mutlu edecek belli ki!

İstem Atilla sosyal medya hesaplarını kendi ismiyle kullanmaktadır.

BURAK YILMAZ'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Burak Yılmaz ile İstem Atilla çiftinin 2 çocuğu bulunmaktadır.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz, 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da doğdu.Manolya Yılmaz adında bir kardeşi vardır. Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2000-2001 sezonunun sonlarından 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giymeye başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. 2. Ligdeki takımda toplam 4 maçta oynadı. Bunların birinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2003-04 sezonunda daha çok forma şansı bulan Yılmaz, ilk kez Türkiye Kupası'nda da forma giydi. 2004-05 sezonundaki ilk maçında Karşıyaka'ya kariyerinin ilk golünü kaydetti. 29 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, takımının kümede kalmasına yardım etti.