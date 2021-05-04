Burak Sergen son sağlık durumu! Sadakatsiz Haluk sağlık durumu nasıl?

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan başarılı oyuncu sağlık sorunları sebebiyle diziye ara verdi. Peki, Burak Sergen son sağlık durumu! Sadakatsiz Haluk sağlık durumu nasıl? Burak Sergen kaç yaşında?

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan başarılı oyuncu sağlık sorunları sebebiyle diziye ara verdi. Peki, Burak Sergen son sağlık durumu! Sadakatsiz Haluk sağlık durumu nasıl?

BURAK SERGEN SON SAĞLIK DURUMU

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede entübe edilen oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber geldi. Oyuncunun 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Babasının hastaneye kaldırılmasının ardından kendisi de koronaya yakalanan ve hafif bir şekilde atlatan 11 yaşındaki Cansın Sergen, Instagram hesabından Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Babasının iyi olduğunu söyleyen Cansın, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.