Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama
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Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Corona virüsü tedavisi için entübe edilen Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, yaptığı açıklamayla duygulandırdı. İşte detaylar...

Usta tiyatrocu Burak Sergen'in corona virüsü tedavisi devam ediyor. Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve halen entübe vaziyette olduğu biliniyor.

Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım umutlu bir haber bekleyen hayranlarını üzdü.

"NORMAL HAYATIMA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Nihan Ünsal Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum."

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık üç yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Usta oyuncu daha sonra Nihan Ünsal ile nişanlanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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