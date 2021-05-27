Burak Sergen'den haber var! 'Dua ve enerjinizi eksik etmeyin'
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Burak Sergen'den haber var! 'Dua ve enerjinizi eksik etmeyin'

Burak Sergen'den haber var! 'Dua ve enerjinizi eksik etmeyin'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Zorlu geçen sürecin ardından evine giden oyuncu sevenlerine teşekkür etti.

Zorlu geçen sürecin ardından evine giden oyuncu sevenlerine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sergen, 'Hepinize ne kadar teşekkür etsem az... Ailem, nişanlım, oğlum, setteki güzel dostlarım, sevenlerim, menajerim, tanıdığım tanımadığım herkes dualarınızı esirgemediğiniz. Hep güzel enerjiler gönderdiğiniz için size minnet borçluyum... Hep birlikte sağlıklı ve güzel günlere... Eksik olmayın. ve hep yanımda olan ben uyurken nişanlıma oğluma aileme desteğini esirgemeyen dostlarıma isimleri tek tek yazamadığım için affınıza sığınıyorum Teşekkürlerim minnetim çok fazla... İyi ki varsınız. Dua ve enerjinizi eksik etmeyin.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Evinde otururken fenalaşan Burak Sergen 12 Nisan günü hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından koronavirüse yakalandığı anlaşılan ünlü oyuncu zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Doktorlar tarafından bir süre entübe edilen Sergen, koronavirüsü atlattı.

Hastane çıkışı konuşan ünlü oyuncu şunları söylemişti; "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum, hastalığı yendiğim için çok mutluyum. 12 gün boyunca hiçbir şey hissetmedim, uyumuşum. İngiltere'den gelen virüsü kapmışım, çok ağırdı. Bu süreçte kilo verdim, vücudun yarısını bıraktım. Bundan sonra evde tedavi süreci başlayacak. 2-3 ay sürer. Hastanedeki tüm teçhizat eve taşındı."

Kaynak: Hürriyet

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