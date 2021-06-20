Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
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Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babası Hakan Peker'le bir karesini paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Hakan Peker'in genç görüntüsü nedeniyle "Oğlunuz gibi durmuyor, çok gençsiniz" yorumları yapıldı.

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu Burak Peker, herkes gibi sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak babasının Babalar Günü'nü kutladı. Ancak Peker'in paylaşımı kısa sürede yorum doldu.

"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"

Yıllardan bu yana fit görüntüsü nedeniyle beğeni toplayan Hakan Peker'in yaşına oranla çok genç durması, takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı. Çok sayıda takipçi, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte Hakan Peker ile Burak Peker'in o fotoğrafı:

Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
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Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı - Haberler Magazin
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