Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı

Koronavirüs salgınından dolayı vakitlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti çocukları Karan'ın doğum gününü evlerinin bahçesinde kutladı. Evcen, doğum gününden renkli kareleri de Instagram hesabından yayınladı.

2017 yılında dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2019 yılında ilk bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Evcen ise bu sürede sadece oğluyla ilgileniyor. Salgından dolayı dışarı çıkmayan çift, oğullarının 2. yaş günü için de evlerinde sade bir kutlama yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM"

Doğum gününden kareleri 11,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum" notunu yazdı. Burak Özçivit ise aynı fotoğrafları paylaşarak "Adamım sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun" dedi.

HEDİYE YERİNE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

Oğluna doğum gününde hediye kabul etmeyen Fahriye Evcen, anlamlı bir harekete de imza attı. Hediye yerine oğlu adına bağış yapılmasını isteyen Evcen, gelen bağışları da Instagram hesabından paylaşarak takipçilerin teşekkür etti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı

İşte minik Karan'ın doğum gününden kareler...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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