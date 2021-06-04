Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 35. yaşına giren eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü kutladı. Aile pozlarını paylaşan Özçivit, "Nice mutlu senelere güzel eşim" ifadelerini kullandı.

Rol aldığı dizi ve reklam projeleriyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, bugün 35. yaşını kutluyor. Sosyal medya hesabından sevenlerinin doğum günü mesajlarını yayınlayan Evcen için bir paylaşımda eşi Burak Özçivit'ten geldi.

"GÜZEL EŞİM"

Instagram'da 17,8 milyon takipçisi bulunan Özçivit, oğlu Karan ve eşiyle olan aile pozunu paylaşarak "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" notunu yazdı.

FAHRİYE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Fahriye Evcen ise "Her şeyimsiniz" yorumunu yaparak şükür ve kırmızı kalp emojisi koydu. Özçivit'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim

"HAZİRAN'I BİR BAŞKA SEVERİM"

Instagram'da 11,8 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, dün beyaz bir elbiseli pozlarını paylaşıp doğum gününe gönderme yapmıştı. Oyuncu paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazmıştı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e doğum günü mesajı: Nice mutlu senelere güzel eşim
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e doğum günü mesajı: Nice mutlu senelere güzel eşim
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim - Haberler Magazin
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