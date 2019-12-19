Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından nisan ayında kucağına aldığı oğlu Karan ile olan pozlarını paylaştı. Oğullarının yüzünü ilk kez gösteren çiftin, çocuklarına 1 milyon TL değerinde bir reklam teklifi geldi.
Birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 29 Haziran 2017'de muhteşem bir düğünle evlendi. Çift, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin ilk kez yüzünü gösterdiği oğulları Karan'a kısa sürede teklif yağmaya başladı.
1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği öne sürüldü. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftin daha yaşına bile girmeyen bebeklerine gelen tekliflere sıcak bakmadı.
BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER
Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,9 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı. Fahriye Evcen'in oğluyla olan fotoğraflarına Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.
Haber Videosu: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi
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parayı yükseltmek için sıcak bakmamışlardır :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nazar değer yahu ne diye servis ediyonuz bu meleği. ALLAH ALLAH. . . CIK CIK CIKCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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çocuk küçük yaşta ünlü olacakCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır