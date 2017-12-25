Burak King'den Yeni Single "Yanıyoruz"

Klip çekimleri Mardin'de gerçekleşen ve Mardin'in tarihi güzelliklerini King'in müziğinin asi ritmi ile harmanlayan şarkı, Youtube'a yüklenmesinin üzerinden daha bir gün bile geçmeden yarım milyonun üzerinde izlendi, binlerce paylaşım ve yorum aldı.

Yazın çıkan "Koştum Hekime" ile büyük çıkış yakalayan ve adeta müzik listelerini alt üst eden Burak King'in yeni single çalışması "Yanıyoruz" ILS Vision Music etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Youtube'da, klibin yayınlanmasının üzerinden daha bir gün bile geçmeden yarım milyon izleyiciye ulaşan şarkının klibi Mardin'de çekildi. Mardin'in tarihi yapılarını ve sokaklarını müziği ile harmanlayan King, yeni single için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti.

"DENİZİN KENARINDA AKLIMDA MARDİN..."



Burak King, yeni single'ı ile ilgili olarak oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Yeni single'ı "Yanıyoruz"un klip çekimleri için Mardin'i tercih ettiklerini ifade eden Burak King, "Şarkıyı yazarken aklımda hep Mardin vardı. Şarkıyı deniz kenarında yazdım. Denizden uzak büyülü bir şehir, büyülü sokaklar, ateşte kavrulup pişmiş bir tarih... Ekibimizle konuştuk, zihnime kazınmış tüm o sokaklarda, hanlarda çekim yaptık" dedi.

"BU İŞ ÇOCUKLUKTA BAŞLAR"



Klip çekimleri sırasında Mardinli çocuklarla gezdiğini, onlarla şarkı söylediğini ifade eden King; "Ben de çocukken büyüklerimi dinleyip, heveslenip bu işe girdim. Çocukların zihni temiz, yaratıcılıkları inanılmaz, bizlerin onlara örnek olması gerekiyor. Klibimde de oynadılar bana kendi türkülerini de söylediler. Çok güzel vakit geçirdim." Şeklinde konuştu.

"OZANLARIN İZİNDE YÜRÜMEK İSTİYORUM"

King, Avrupa'da doğup büyümüş olmasına rağmen kalbinin Türk ezgileri ile yoğrulduğunu, bu toprakların zenginliği müziğinde kullanmamanın büyük bir kayıp olacağına inandığını ifade etti. "Büyük ozanların ayak izlerini takip etmek istiyorum. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a bu ülkenin her karış toprağı ozanların sesleriyle yoğrulmuş bir hazine. Müziğimizi batıdan almak yerine kendi hazinelerimizi dünyaya taşımalıyız diye düşünüyorum