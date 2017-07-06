Burak ile Fahriye Balayında Birbirleriyle İlgilenmek Yerine Telefonlara Kilitlendi

29 Haziran'da nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit balayı için Maldivler'e gitti. Çiftin Maldivler'de birbirleriyle ilgilenmek yerine telefonla ilgilenmeleri herkesin diline düştü.

BİRLİKTE TEK BİR FOTOĞRAFLARI BİLE YOK

Çiftin balayından paylaştığı fotoğraflarda bir arada fotoğraflarının olmaması da dikkatleri çekti. İkili sosyal medyaya hep tekli fotoğraflarını koydu.

Burak ile Fahriye'nin telefonları ile ilgilendiği o anlar:



















