Burak Coşkun kimdir? Yüzbaşı Burak Coşkun nereli?
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Burak Coşkun kimdir? Yüzbaşı Burak Coşkun nereli?

18.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:47
Burak Coşkun kimdir? Yüzbaşı Burak Coşkun nereli?

Pençe Kartal-2 harekatında Gara'ya ilk adım atan ve 3 silah arkadaşıyla şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun, son olarak PKK elebaşı Murat Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmasıyla adından yine gururla bahsettirdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Gara'daki 13 şehitten biri olan Burak Coşkun kimdir? Yüzbaşı Burak Coşkun nereli? merak edildi!

Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un adı, Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında yer alan Gara dağına ilk kez yapılan kara harekatının detaylarına ulaşılmasıyla tekrar gündeme geldi. Burak Coşkun'un, daha önce deHakurk kampında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından biri ola Murat Karayılan'ın mağarasındaki sözde karargaha Türk bayrağı astığı tespit edildi. Bu haber tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırırken, şehit Coşkun büyük bir gurur ve minnetle anıldı...

YÜZBAŞI BURAK COŞKUN KİMDİR?

Burak Coşkun, Gara'ya ilk adım atan ve 3 silah arkadaşıyla şehit olan Pençe Kartal-2 harekatı Piyade Yüzbaşısıdır. Burak Coşkun'un askerliğinin büyük bir bölümü Kuzey Irak'ta geçmiştir. Yüzbaşı Burak Coşkun, şehit olduğu zaman 46 yaşındaydı. Şehidin baba evi de Ankara'dadır. Yüzbaşı Burak Coşkun, ailesinin tek oğludur ve 6 yaşında bir kızı vardır Burak Coşkun, Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Burak Coşkun kimdir? Yüzbaşı Burak Coşkun nereli?
ŞEHİT PİYADE YÜZBAŞI BURAK COŞKUN
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