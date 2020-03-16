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Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu

Kayseri'nin Bünyan ve Talas ilçelerinde mahalleler arasında düzenlen futbol turnuvası sona erdi.

16.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:02
Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu

Kayseri'nin Bünyan ve Talas ilçelerinde mahalleler arasında düzenlen futbol turnuvası sona erdi.

Bu yıl dokuz takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu finalde rakibini penaltı atışlarıyla mağlup eden Bünyan'ın Yeni Süksün Mahallesi oldu.

Kuruköprü Mahallesi'nde oynanan final maçını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun birlikte izledi.

İki takımın da kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiğini ifade eden Başkan Altun, "Tablo çok güzel hamdolsun. Elbaşı ve Süksün'ü kutluyorum. Verdiğimiz sözlerin arkasında durarak Süksün'e bir alan bulduktan sonra yeni bir stat kazandıracağız inşallah." diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Turnuvanın Komite Başkanı Yavuz İncedayı da amaçlarının gençlere sporu sevdirmek, kardeşliği aşılamak ve civar köylerle dostluğu pekiştirmek olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Yalçın ve Bünyan Belediye Başkanı Altun, takımlara kupalarını ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA

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