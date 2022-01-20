Bünyan'da karla mücadele - Haberler
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Bünyan'da karla mücadele

Bünyan'da karla mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bünyan Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyan Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce; bir yandan yollarda kar küreme ve yol tuzlama çalışmaları yapılırken bir yandan da yaya yollarında, yoğun olarak kullanılan önemli noktalarda, meydanlarda, park ve bahçelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Karla mücadele ekiplerince merkezdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından gün içerisinde çevre mahalleler; Musaşeyh, İğdecik, Pirahmet, Koyunabdal, Hazarşah, Akçatı, Emirören, Topsöğüt, Sıvgın ve Ağcalı'da başlayarak yapılan program kapsamında tüm çevre mahallelerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarının yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ

Bünyan'da karla mücadele

Bünyan'da karla mücadele

Bünyan'da karla mücadele

Bünyan'da karla mücadele

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bünyan Belediyesi, kar, Yerel, Haber

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