Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan "maske" teşekkürü
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Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan "maske" teşekkürü

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen ilçede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan
23.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:40

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen ilçede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

İlçede meydan, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler ile iş yerlerinde maske kuralına uyulduğu gözlemlenirken, polis ekipleri de denetimlerini sürüdürüyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maske kuralına özenle uyan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza pandemi süresi boyunca olduğu gibi bu hafta da maske dağıtımı gerçekleştirdik. Hem esnafımızın hem de alışveriş için gelen hemşehrilerimin genel itibarıyla maske kuralına hassasiyetle uyduklarını gözlemledim. Duyarlılıklarından dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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