SİVAS (İHA) - Bunu duyan kadınlar çorbacıya koşacak

SİVAS Diyetisyen Eda Ünal dana, kuzu, koyun gibi çeşitli hayvanların sakatatlarından yapılan kelle paça çorbasının insan cildine faydalı olduğunu belirterek, bu çorba ile genç bir görünüm elde edilebildiğini söyledi.

Sivas'ın meşhur lezzetlerinden biri olan kelle paça çorbası, insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Kış aylarında oldukça fazla tüketilen çorba cilt sağlığına da iyi geliyor. Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, kelle paça çorbasının cilde olan faydası hakkında açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Ünal, "Kış aylarında sıkça kullanılan kelle paça çorbası orta çağdan itibaren iyileştirici şifalı özelliği ile ortaya çıkıyor özellikle kış aylarında sıkça tercih ediliyor. Sivas dışında da Türkiye'nin her kesiminde sık kullanılan çorba türü aslında, özellikle cildi gençleştirici etkisi ve bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olan bu çorba içerisinde yüksek protein içeriyor" dedi.

Kelle paça ile daha genç görünmek mümkün

Diyetisyen Eda Ünal, kelle paça çorbasının daha genç bir görünüm elde edilmesinde etkili olduğunu söyleyerek, "Genellikle dana, kuzu, koyun gibi büyük baş ve küçük baş hayvanların sakatatlarından hazırlanıyor bu çorba. Yanında sirke, limon, baharat ve tatlandırıcılarla antioksidan seviyesini güçlendirerek bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor. Özellikle gribal enfeksiyonlarda sıklıkla kullanılıyor. Bunun dışında kas yırtılmalarında kemik sağlığında kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda kelle paça çorbasından sıklıkla yararlanılıyor. İçerisindeki kollajen içeriği dışında da magnezyum, kalsiyum fosfor gibi mineraller içermesinde dolayı hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı oluyor. Bu özelliği dışında cilt, tırnak ve saç sağlığına yarar sağlamaktadır. Özellikle cildin elastikiyetini arttırarak daha genç bir görünüm elde edilmesini yardımcı oluyor. Aynı zamanda tırnakların daha hızlı uzayıp güçlü olmasına ve saçlarında daha hızlı uzamasında oldukça etkili" şeklinde konuştu.

Bu hastalığı olanlara önerilmiyor

Diyetisyen Ünal, kalp ve damar rahatsızlığı olanlara bu çorbayı önermediklerini belirterek, "Bunun yanında çocuklarda da kemik gelişiminde oldukça yarar sağlıyor. Yüksek kalorili ve yağlı bir yiyecek olduğu için kilo almak isteyen danışanlarımıza porsiyon kontrolüne uyarak öneriyoruz. Kalp ve damar rahatsızlığı olanlar kolesterol rahatsızlığı olanları kelle paça gibi yağlı bir çorbayı önermiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yanında sirke, limon kullanımı ile antioksidan özelliğini arttırmak mümkündür. Paça çorbası yanında limonlu yeşillik tüketimi demir emilimini arttırarak kan değerlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Besinlerle destek vererek cildin daha aydınlık genç görünmesini sağlayabiliriz" diye konuştu.