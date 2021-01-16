Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi
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Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi

16.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:45

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Çin'de, Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan üç numunede Kovid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konulurken, yetkililer virüsün dondurmalara nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, salı ve çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Kovid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi

VİRÜS DONDURULMUŞ GIDALARLA MI YAYILIYOR?

Çin'de yaşanan bu gelişme dondurulmuş gıdalar yoluyla virüsün yayılımı konusunda endişeleri de yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz ay Çin Ulaştırma Bakanlığı donmuş gıda zincirinin virüsün yayılımında etkili olabileceğini belirtmişti.

RUSYA'DAN İTHAL EDİLEN KALAMARLARDA DA VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan Çinli sağlık yetkilileri, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını açıklamıştı.

Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi
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