Bundesliga'nın En Kritik Maçı Deniz Aytekin'in

BUNDESLİGA'da haftanın maçı RB Leipzig ile Dortmund arasında oynanacak. RB Leipzig takımının sahasında oynanacak zorlu karşılaşmayı Deniz Aytekin yönetecek. FİFA kokartlı 40 yaşındaki Deniz Aytekin bu maçla hakemlik kariyerinin 465. maçına çıkacak.

EN BAŞARILI HAKEMLERDEN BİRİ

Bundesliga, İkinci Bundesliga, Üçüncü Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Kupa, Avrupa ve Dünşa Şampiyonası Grup eleme maçları ve amatör karşılaşmaları da olmak üzere Aytekin şimdiye kadar 464 müsabaka yönetti. RB Leipzig ile Dortmund karşılaşmasıyla birlikte Aytekin kariyerindeki 156. Bundesliga maçını yönetecek. Aytekin, Bundesliga'da şimdiye kadar 155 maçta düdük çaldı. Bundesliga'daki en başarılı hakemlerden biri olan Aytekin, futbolcularla diyaloğu, pozisyonları yakından takip etmesi ve güçlü kondisyonuyla ligin dikkat çeken hakemlerinden biri.

10 YILI GERİDE BIRAKTI

Çok az kararı tartışma konusu olan Aytekin, Bundesliga kariyerinde 10 yıl geride bıraktı. 2008-2009 Sezonun'da ilk kez maça çıkan Aytekin, 10 yıldır aralıksız bu ligde düdük çalıyor. Aytekin'in Bundesliga kariyerinde yönettiği ilk maç Hertha Berlin ile Cottbus arasında oynandı. 27 Eylül 2008'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk Cottbus takımı 1-0 kazanmıştı. Aytekin son yıllarda en çok Bundesliga maçında görev alan hakemlerin başında geliyor. Aytekin bu sezonun ilk yarısında dokuz karşılamada görev aldı.

BAYERN MAÇLARINI YÖNETEMİYOR

Aytekin kariyerinde henüz Bayern Münih'in hiçbir maçında da görev almadı. Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) kurallarına göre Bundesliga hakemleri kendi bölge veya eyaletlerinin takımlarının maçlarına verilmiyor. Deniz Aytekin de bu kural gereği B. Münih ile birlikte Bundesliga'nın Bavyera eyalet takımlarının hiçbir karşılaşmasını yönetemiyor. Aytekin 2017 yılında Çin Futbol Federasyonu'nun özel davetlisi olarak Çin Süper Ligi'nde de bir kez maç yönetti.