Bulmaca Gezisi" Etkinliği - Yozgat

Yozgat'ın tarihi ve turistik yerleri yerli ile yabancı sanatçılarla tanıtmayı amaçlayan Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yerli ve yabancı sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.

Şehir merkezindeki tarihi ve turistik yerlere gidecek ekiplere, ulaşacakları noktaların belirtildiği şifreli bulmaca zarfları verildi. Zarfları alan sürücüler, motosikletli ekipler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ından gidecekleri noktalara hareket etti.

Sürücüler ve ekipleri, gidilen her noktada karşılaştıkları bulmacaların çözümü ile bir sonraki hedefe ulaşmaya çalıştı.

Gezinin amacı hakkında gazetecilere açıklama yapan Vali Yurtnaç, Antik Roma Hamamı'nın tanıtılması amacıyla bulmaca gezisi düzenlediklerini söyledi.

Yurtnaç, geziye yurt dışından ve Türkiye'den sanatçıların katıldığını ifade ederek, "Amacımız farkındalık oluşturmak, Roma hamamını dünyaya tanıtmak. İngiltere'nin Baht şehrindeki Roma Hamamı yılda 1 milyon turist ağırlıyor, 25 sterlin alıyorlar ve 25 milyon sterlin kazanıyorlar. Bizdeki bu tarihi eserleri gün yüzene çıkarmamız lazım. Sadece maddi kaynak olarak değil aynı zamanda UNESCO'nun kültürel miras değerine girmiş bu yapıyı Türkiye'ye tanıtmamız lazım. Ben katkılarından dolayı ilgili arkadaşlara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız da özellikle Roma Hamamını tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Roma Hamamının Yozgat'a çok büyük katkısı olacak. Buradaki farkındalığı artırmak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Buraya davet ettiğimiz yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarımızın da katılımıyla gerek kamuoyunda gerekse uluslararası alanda Roma Hamamının çok iyi tanınacağını, Yozgat'a çok büyük değer katacağını düşünüyoruz."

Etkinliğe katılan İskoç aktör Mike Mitchell, Yozgat'ın muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada alınan bazı videoları ben de kendi imkanlarımla bütün dünyaya duyuracağım. Özellikle Roma hamamının dünyaya tanıtılması için artık bir gönül elçisi olduk." ifadelerini kullandı.

Yarışma noktalarına ulaşan ve soruları yanıtlayarak bir sonraki ulaşılacak noktanın şifresini alan sinema ve tiyatro oyuncularından Selahattin Taşdöğen, zor şartlar altında ilk noktaya ulaştıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarım çok yetenekliydi, bütün olumsuzlukları bertaraf ettik ve 2. etaba başlıyoruz." dedi.

Tiyatro sanatçısı Ünal Gümüş de şehrin güzelliklerini keşfettiklerini söyledi.

Yarışmaya, tiyatro ve sinema sanatçıları Mehmet Sabri Arafoğlu ve Emre Ertunç da katıldı.