05.10.2019 14:33

Bulgaristan ile tarihi zirve Bursa'da yapıldı.



3 Ekim 2019 tarihinde Merinos AKMM Muradiye Salonu'nda Bursa Valiliği ve Balgöç'ün birlikte organize ettiği Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç moderatörlüğünde Kamu Denetçileri Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Dzhumalieva; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Tüzen, Bursa İl Dernekler Müdürü Osman Dikmen ve Ak Parti Genel Siyasi ve Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak, Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ve göçmen dernekleri başkanları bir araya geldi. Soydaşların acil çözüm bekleyen meselelerini (hayat belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları) içeren dosyalar her iki ülke yetkililerine sunuldu. Bu ve benzeri konularda daha detaylı görüşmek ve çözüm önerilerini almak üzere her iki ombudsman Ankara ve Sofya'daki ofislerine beklediklerini belirttiler.



Şeref Malkoç 18 Ekim 2019 Cuma günü Bursa'da Merinos AKMM'de yapılacak BAL-GÖÇ Zorunlu Göç 30. Yıl Anma Etkinliklerine katılmak için Bursa'da olacağını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA