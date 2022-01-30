Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı; Edirneli esnaf karardan memnun

BULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişte istediği belgelerde değişikliğe gitti. 1 Şubat'ta devreye girecek yeni kararla; kişilerden aşı kartı veya en fazla 72/48 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Böylece her geçişte PCR testi zorunlu olmayacak, karar en çok Edirneli esnafı sevindirdi. Esnaf Muhammed Kaplan, Bulgar müşterilerinin yüzde 90 azaldığını belirterek "Zorunlu PCR testinin kalkacağını öğrendik, bu bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu" dedi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde düşük kalan aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Kararla 20 Ocak tarihinden itibaren ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi de istenmeye başlandı. Bu karar, özellikle Edirne'ye gelen Bulgar turistleri etkiledi. Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş sırasında istenen 600 liralık PCR testi, kente akının önünü kesti. Hafta sonları günlük 10 bini bulan Bulgar turist sayısı, 3 binlere kadar düştü. Hatta kentteki bazı esnaf kepenk indirdi.

"1 Şubat'tan itibaren Bulgaristan'ın PCR testini kaldıracakmış. Bu bizim için çok çok iyi. Çünkü son 2 haftadan beri çarşı çok sakindi, işleri oldukça düşmüştü. Bekliyoruz, inşallah bir an önce 1 Şubat gelir. Umarız işlerimiz yılbaşından önceki haline döner, büyük ihtimalle de öyle olacaktır diye düşünüyorum. Çarşıda inanılmaz düşüşler olmuştu, artık gözümüz 1 Şubat'ta."