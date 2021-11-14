Bulgaristan'daki seçimler için İstanbul'da oy verme işlemi

İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İstanbul'daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sandık başına gitti.

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Zeytinburnu'ndaki Dr. Reşit Galip İlkokulunda oy kullanan Türkler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları sandığa geldi. Vatandaşlar, pasaportlarını göstererek saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Bulgaristan doğumlu Hüsnü Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini aktararak, "Çok mutluyuz. Sabahın erken saatinde gelerek oyumuzu kullandık. Hayırlısı olsun, bize yardımcı olsunlar Bulgaristan'da. Çocuklarım burada. 3 kızım, 1 oğlum var." diye konuştu.

Oy kullanan vatandaşlardan İsmet Şen de "Oyumu kullandım, inşallah hayırlısı olur, kazanalım. Öyle heyecanlıyım ki bu gece uyku bile uyumadım. İnşallah desteklediğimiz adamımız çıkar. 80 yaşındayım, Bulgaristan'da evim var. Akrabalarımın kimisi Türkiye'de, kimisi Bulgaristan'da." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye genelinde 126 sandık kuruldu. İstanbul'da Bulgaristan Başkonsolosluğu olmak üzere, 26 okulda oy kullanılıyor.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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