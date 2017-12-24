Bulgaristan'daki Dost Partisi: "Türkiye'den Yapılan Birleşin Çağrıları Yanlış"

Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca, 'birleşin' çağrılarının çok yanlış olduğunu söyledi.



Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'nun, Bulgaristan'da soydaşları temsil eden siyasi partilerin birleşmesi gerektiği yönündeki çağrısına cevap geldi.



Bulgaristan'daki Türkleri temsil eden üç siyasi partiden biri olan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca, 'birleşin' çağrılarının çok yanlış olduğunu belirtti. Mehmet Hoca, üç partiden biri olan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin (HÖH) ülkedeki Türklerin ulusal azınlık statüsü almasına karşı geldiğini kaydederek, birleşmenin söz konusu olamayacağını ifade etti.



Hoca, "Sayın Turhan Gençoğlu, başka bir gezegende yaşıyor. Genelde ticaret adamları din, dil, hak, hukuk ve etnik kimlikle pek ilgilenmezler. Onlar için en önemli değer paradır. HÖH yönetimi, Türklerin ulusal azınlık statüsü almasına karşıdır. Anadili Türkçe'mizin Türk çocuklarının zorunlu olarak devlet okullarında okutulmalarına da karşıdır. Birleşmeye evet, ancak DOST çatısı altında" dedi.



Öte yandan, Bulgaristan'daki Türklerin kurduğu üç siyasi parti var. HÖH Partisi son parlamento seçimlerinde meclise 26 milletvekili göndermeyi başardı. Seçim ittifakı kuran DOST ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) parlamentoya girmek için yüzde 4'lük barajı aşamadı. - SOFYA