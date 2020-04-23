Bulgaristan'daki çocuklardan coşkulu 23 Nisan kutlaması Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen dünyanın bir çok ülkesinde coşku ile kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen dünyanın bir çok ülkesinde coşku ile kutlanıyor. Bulgaristan'daki Türk çocukları salgına rağmen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. Sofya'da yaşayan soydaşlar 23 Nisan mesajını DHA aracılığıyla iletti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları sınırları aştı. Bulgaristan'daki Türk çocukları salgına rağmen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı evde kutladı.

Dara yayımladığı videolu mesajda 23 Nisan coşkusunu şu sözlerle ifade etti: "Ben Dara, 9 yaşındayım. Bulgaristan'dan. 100 yıl önce 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin atası (babası) Mustafa Kemal Atatürk çocuklar dünyanın geleceğidir, diyerek 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı ilan etti. Ben ve benim arkadaşlarım, sizin çocuklarınız korkuların olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu ağır günlerin geçeceğine dair size umut ve inanç getiriyoruz, dünyadan bütün çocuklar yeniden gülecek, güneş altında oyunlarını oynayacak"

"VİRÜS BİTSİN, ÇOCUKLAR DAHA DA MUTLU OLSUN"

Bulgaristan'ın Bezmer köyünde yaşayan Eda ve ablası Damla Mithat, yayınladığı 23 Nisan videosunda Türkiye'ye selam gönderdi. Eda ve Damla Mithat kardeşler, "Biz Bulgaristan'daki tüm çocuklar da bu virüsün bitmesini ve iyi bayramlar yaşamayı diliyoruz. Türkiye'ye selamlar. İyi Bayramlar çocuklar" dedi.

COŞKULARINI BİZİM BAYRAMIMIZ ŞİİRİ İLE DİLE GETİRDİLER

Başkent Sofya'dan 7 yaşındaki Hatice Yücesan da 23 Nisan'ı arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceyle geçiremese de, bir video ile günün önemini İsmail Hakkı SUNAT'ın "Bizim Bayramımız" şiiriyle vurguladı. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinden birinci sınıf öğrencisi Güneş de, 23 Nisan Bayramı'nın heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Bugün 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Tatlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi yine 23 Nisan. Süsleriz bir her yanı. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı, Yaşa 23 Nisan" şiirini Türkiye'deki ve tüm dünya çocuklarına armağan etti.

TÜRKİYE SOFYA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 23 NİSAN MESAJI

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi, Aylin Sekizkök'ün himayesinde 23 Nisan'a özel internet üzerinden yarışma düzenlendi. Büyükelçi Aylin Sekizkök, "2020 yılı çok özel bir yıl bizim için. Çünkü Meclisimizin kuruluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Gönül isterdi ki bu özel günde sizinle beraber coşku içinde kutlayalım 23 Nisan'ı. Ancak koronavirüs adı altında bir salgın hastalık bütün dünyayı etkisi altına aldı ve bu salgınla mücadele etmenin en iyi yolu da hepimizin kendi evinde kalması" mesajını iletti.

Kaynak: DHA