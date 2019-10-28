28.10.2019 10:03

- Bulgaristan'da yerel seçimlerde Türklerden zafer horonu

KIRCAALİ - Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Azis, şehir meydanında zafer horunu oynadı.

Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH), Bulgaristan'daki 'Türklerin başkenti' olarak adlandırılan Kırcaali iline bağlı 7 ilçe belediye başkalığını tekrar kazandı. HÖH'ün Kırcaali adayı Hasan Azis, geç saatlerde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından şehir merkezine çıkarak partililerle birlikte davul zurna eşliğinde zafer horunu oynadı. Azis "Aldığımız sonuç, ulaşmak istediğimiz sonuçtu. Oyların yüzde 55'ini aldık. Bir formülümüz var. O da hoşgörü formülü ve her gün insanların güvenini kazanma formülü" dedi.

Yüzlerce HÖH üyesi horunun ardından otomobilleriyle şehir turuna çıkarak seçim zaferini kutladı. Seçime katılan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 siyasi partiden en güçlüsü olan HÖH ülke genelindeki toplam 263 ilçeden 44'ünü tekrar kazanarak gücünü korumuş oldu.

Bazı kentlerde seçimler ikinci tura kaldı

Öte yandan Başkent Sofya, Filibe, Blagoevgrad ve Rusçuk gibi büyük kentlerde seçimler ikinci tura kalırken, iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi için Yurttaşlar Partisi Varna, Burgas ve Veliko Tırnovo'da belediye başkanlıklarını kazandı. Siyasi gözlemciler, büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelindeki çok sayıda belediyede resmi olmayan sonuçlara göre adaylardan hiç birinin tek başına oyların yüzde 50'sini alamadığına dikkat çekerek seçimin galibi olarak balotajı gösteriyor.

Ülkedeki seçim yasasına göre, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan belediye başkanı adayı yoksa seçimler ikinci tura kalıyor. İkinci turda ise birinci ve ikinci olan adaylar yarışıyor. Seçime katılan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 siyasi partiden en güçlüsü olan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi ülke genelindeki toplam 263 ilçeden 44'ünü tekrar kazanarak gücünü korumuş oldu.

59 parti ve 7 koalisyonun yarıştığı bugünkü seçimlere katılım oranını yüzde 40 civarında oldu. Ülkede 6 milyon 227 bin kayıtlı seçmen var.

Batı Avrupa ülkelerine göç nedeniyle nüfusu 7 milyonun altına düşen Bulgaristan'da yaklaşık 1,5 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.

Kaynak: İHA