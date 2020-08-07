- Bulgaristan'da yangınlar nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi
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- Bulgaristan'da yangınlar nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi

- Bulgaristan'da yangınlar nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi Bulgaristan'daki orman yangınları nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi.

07.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:33

- Bulgaristan'da yangınlar nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi

SOFYA - Bulgaristan'daki orman yangınları nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi.

Bulgaristan'da çıkan orman yangınları nedeni ile Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad ilçelerinde felaket durumu ilan edildi. Yetkililer, dört ayrı yerde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak amacıyla ordu birliklerinden yardım istedi. Komşu illerden de çok sayıda itfaiye ekibi Haskovo bölgesine gönderilirken, çıkan yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler müdahaleye devam ediyor.

Kapıkule'ye bağlanan Meriç Otobanı kapatıldı

Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na bağlanan Meriç Otobanı'nın Harmanlı-Lyubimetz kısmı yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle trafik çift yönlü durduruldu. Çıkan duman nedeniyle otobanda görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü belirten bölge valisi, bu nedenle yolu trafiğe kapattıklarını kaydetti.

Öte yandan Elhovo şehri yakınlarında çıkan bir başka orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin Türkiye sınırına sıçramaması için müdahaleye devam ediyor.

- Bulgaristan'da yangınlar nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi

Kaynak: İHA

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