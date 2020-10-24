Bulgaristan'da kabine koronavirüs karantinasında
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Bulgaristan'da kabine koronavirüs karantinasında

24.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:23
Bulgaristan'da kabine koronavirüs karantinasında

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa ülkelerinde rekor vaka artışları kaydedilmeye devam ediyor.

 Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa ülkelerinde rekor vaka artışları kaydedilmeye devam ediyor. Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov'un ardından Bayındırlık Bakanı Petya Avramova Tarım Bakanı Desislava Taneva ve Maliye Bakanı Kiril Ananiev'in de karantinaya girdiği öğrenildi.

Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 45 milyona tırmanırken, koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Avrupa'da da ikinci dalga korkusu baş gösterdi. Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, Bayındırlık Bakanı Petya Avramova Tarım Bakanı Desislava Taneva ve Maliye Bakanı Kiril Ananiev'in karantinaya girdiği öğrenildi. Sofya Sağlık Müfettişliği Covid-19 taşıyıcısı kabine üyeleriyle temasta olan Başbakan ve kabine üyelerinin evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Ülkede salgından bu yana 1077 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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