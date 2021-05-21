Bulgaristan'da geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, yaklaşan 6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla rezidansında "Geleneksel Türk Kahvaltısı" tanıtım programı düzenledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, yaklaşan 6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla rezidansında "Geleneksel Türk Kahvaltısı" tanıtım programı düzenledi.

Büyükelçi Sekizkök, programda yaptığı konuşmada, bu yılın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Gastronomi Yılı" ilan edildiğine işaret ederek "6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Bulgar dostlarımıza ve Bulgaristan'da yaşayan Türkiye sevenlere, Türk kahvaltısını tanıtmak istedik." dedi.

Kahvaltıda sunulan Türk yemekleri hakkında bilgi veren Sekizkök, "Türk kahvaltısının en önemli unsurunu peynirler oluşturuyor. Biz burada misafirlerimize, Türkiye'nin dört bir tarafından, farklı yörelerinden hazırlanmış peynirler ikram edeceğiz. Hatay, Edirne, Balıkesir ve başka yörelerimizden gelen çeşit çeşit peynirlerimiz var. Simit-reçel köşemiz var. Bizim alıştığımız, her hafta sonları ailelerimizle beraber o büyük masanın etrafında buluştuğumuz soframızın bütün tatları Bulgar arkadaşlarımıza tattıracağız." diye konuştu.

Büyükelçi Sekizkök, 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılmak üzere Bulgaristan'da bulunan 7 araçlık ekibin de bu vesileyle tanıtıma katıldığını belirterek "Böyle güzel bir günde hem Bulgaristan'ın en güzel insanlarıyla hem de rallicilerimizle birlikte olmak bizleri çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Sekizkök, Van Kahvaltı Kültürü'nün UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine eklenmesi için Türkiye'nin girişimlerini sürdürdüğünü anımsattı.

Etkinliğe, Bulgaristan'ın Türk kökenli sevilen ses sanatçısı Silviya Katzarova'nın yanı sıra Bulgaristan'ın önde gelen gurme uzmanları, şefler, yemek ve mutfak alanında metin ve yorum yazan gazeteciler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov