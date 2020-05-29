Bulgaristan'da 33 gün yoğun bakımda kalan 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
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Bulgaristan'da 33 gün yoğun bakımda kalan 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Bulgaristan'da 75 yaşında bir kadın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakımda geçirdiği 65 günün ardından salgını yenerek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Bulgaristan'da 33 gün yoğun bakımda kalan 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
29.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:29

Bulgaristan'da 75 yaşında bir kadın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakımda geçirdiği 65 günün ardından salgını yenerek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Bulgaristan'ın Petarç köyünde yaşayan 75 yaşındaki Zdravka İ. Sofya'da koronavirüs tedavisi  gördüğü "Sveta Anna" Üniversitesi Tıp Hastanesi'nin yoğun bakımında kaldığı 65 günün ardından sağlığına kavuştu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Bu olağanüstünün başarının arkasında Doçent Doktor Mariya Atanasova, Doktor Dimitar Nikolakov, Doktor Aleksandar Stanoevski başta olmak üzere Yoğun Bakım Kliniği'nin uzman, hemşire ve bakıcılarının gece gündüz çalışmaları bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

 "SİZ BENİ ÖTEKİ DÜNYADAN GERİ ÇEVİRDİNİZ"

Hastaneden çıkarken doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Zdravka İ.,  "Siz beni öteki dünyadan geri döndürdünüz. Size teşekkürlerimi ifade edecek söz bulamıyorum. Beni bu ağır hastalıktan kurtararak, gerçek mucizeyi yarattınız" dedi.   


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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