Bulgaristan Başbakanı Borisov Kosova'da

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan ile anlaşma imzalanmadığı sürece ne Kosova'nın ne de Belgrad'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) katılacağını belirtti.

Borisov, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, AB'nin genişleme politikası ve Avrupa entegrasyonu konularına değinerek, Kosova'nın NATO'nun ve AB'nin bir parçası olmasının tek yol olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'ın, AB'nin genişlemesinin en büyük destekçisi olmaya devam ettiğini dile getiren Thaçi, Bulgaristan'ın, ülkesi ve bölge ile yakınlığı ve birçok ortak yönü bulunduğunu kaydetti.

Gelecek ay düzenlenecek Sofya Zirvesi'nin AB ve Batı Balkanlar arasında eşsiz bir fırsat olduğunu söyleyen Thaçi, şunları kaydetti:

"Bu, bölgesel anlaşmazlıkların aşılması anlamına da geliyor. Burada, AB arabuluculuğunda Sırbistan ile ilişkilerimizin normalleşmesi yönündeki kararlılığımızı ifade ettim. Kosova sadece Sırbistan ile diyaloğu devam ettirmek istemiyor. Bunu, Kosova, Sırbistan ve bölge için iyi komşuluk, uzlaşı ve barış yönünde özgün bir sürece dönüştürmek istiyor."

Kosova'nın, vize serbestisi yönünde gerekli 95 kriteri yerine getirdiğini aktaran Thaçi, bu yıl vize serbestisinin getirilmesi yönündeki kararın artık AB yetkililerinin elinde olduğunu söyledi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkındaki soru üzerine Thaçi, Kosova'nın 116 ülke tarafından tanındığını, Rusya tarafından da doğal olarak tanınmak istediğini dile getirdi.

Kosova'nın Rusya tarafından tanınmasının Sırbistan tarafından da tanınması için bir yardım teşkil edeceğini vurgulayan Thaçi, BM Güvenlik Konseyinde Kosova'ya yönelik vetonun kaldırılması gerektiğini çünkü Kosova'nın dünyada hiçbir ülkenin düşmanı olmadığını kaydetti.

Borisov da Sırbistan ve Kosova arasındaki diyaloğun devam etmesi temennisinde bulundu.

Balkanlar'ın geçmişteki korkunç dönemine dönülmemesi gerektiğini kaydeden Borisov, "Üsküplü dostlarımızın, AB ve NATO'ya katılımı için Üsküp ile Atina arasındaki anlaşmazlığın çözülmesini ümit ediyorum. Biz Makedonya ile 'iyi dostluk' alanında bir örnek sergiledik. Siz, Sırplarla beraber bu anlaşmazlığı gidermek zorundasınız. O zaman AB'nin, bize ve bölgemize başka bir gözle bakacağını garanti edebilirim." diye konuştu.

Kosova vatandaşlarının vize serbestisi süreci konusuna da değinen Borisov, Kosova'nın, vize serbestisi kriterlerinden olan "yolsuzlukla mücadele" ve "organize suçla mücadele" alanında büyük başarı kaydettiğini ifade etti.

Borisov, "Şunu söyleyebilirim ki, Sırbistan ile anlaşma imzalanmadığı sürece ne Kosova ne de Belgrad AB'ye katılamayacaktır. Bu, kilit bir öneme sahip çünkü AB, sizin tarihi ve coğrafi sorunlarınızı transfer edip başbakan veya cumhurbaşkanlarınızın anlaşmazlıklarını Avrupa Konseyinde de devam ettirmelerini istemiyor. Bu yüzden, makul bir uzlaşıya varmanız, ileri yürümemiz için bir görevinizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Thaçi tarafından, Borisov'a Devlet Nişanı takdim edildi.

Kosova'daki temasları kapsamında Kosovalı mevkidaşı Ramush Haradinaj ile görüşen Borisov, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile de bir araya gelecek.