Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular"
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Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular"

25.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:05
Bulgaristan Başbakanı Borisov:

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

Müslümanların yoğun yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, her tarafa yollar yaptığını dile getirdi. Tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti. Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz" demişti. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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