Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

18.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:37
Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE'de, Bulgaristan'dan gelen ve içinde turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

EDİRNE'de, Bulgaristan'dan gelen ve içinde turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si Bulgar yolcu 4 kişi, yaralandı.

Kaza, Edirne- Hamzabeyli yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve Edirne'ye alışveriş için gelen turistlerin taşındığı Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada otobüsteki Bulgar yolcular Valentina V. ve Tanya E. ile kamyonet sürücüsü Ercan A. ve araçta bulunan Ayhan M. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan M.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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