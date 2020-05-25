Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş kaç yaşında ve nereli? Bülent Serttaş ne iş yapıyor? Bülent Serttaş hayatı ve biyografisi!
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Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş kaç yaşında ve nereli? Bülent Serttaş ne iş yapıyor? Bülent Serttaş hayatı ve biyografisi!

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş zaman zaman sosyal medyada ve magazinde gündem oluyor. Son olarak Survivor yarışması ile gündeme gelen ünlü sanatçı Bülent Serttaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş kaç yaşında ve nereli? Bülent Serttaş ne iş yapıyor? Bülent Serttaş hayatı ve biyografisi!

Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş kaç yaşında ve nereli? Bülent Serttaş ne iş yapıyor? Bülent Serttaş hayatı ve biyografisi!
25.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:37

Ünlü sanatçımız Bülent Serttaş Türk sanat camiasına yıllardır yaptığı birçok albüm ve şarkıyla ismini kazımış bir isimdir. Bülent Serttaş aynı zamanda neşeli ve samimi kişiliği ile de Türk halkının beğenisini ve sevgisini kazanan ünlülerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünlü sanatçı hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, (18 Kasım 1965, Elazığ) Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu.

1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş kaç yaşında ve nereli? Bülent Serttaş ne iş yapıyor? Bülent Serttaş hayatı ve biyografisi!
BÜLENT SERTTAŞ

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

BÜLENT SERTTAŞ DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarim

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

2019: Her Şeyine Hastayım

Single'ları

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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