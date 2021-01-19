Bülent Şakrak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bülent Şakrak hayatı ve biyografisi nedir?
Türk oyuncu ve sunucu olan Bülent Şakrak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bülent Şakrak hayatı ve biyografisi nedir?
Türk oyuncu ve sunucu olan Bülent Şakrak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bülent Şakrak hayatı ve biyografisi nedir?
BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?
Bülent Şakrak (26 Ağustos 1977, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucudur.
26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. 39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu, BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır. Ayrıca, YouTube'da Bülent Şakrak'la Art Niyet isimli program yapmaktadır.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Tamamen Doluyuz : Becky Mode - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2018 (Dış ses)
Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013
Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012
Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları - 2011
Annem Yokken Çok Güleriz : Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010
Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları - 2008
Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007
39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007/2016
Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2004
Inishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları - 2003
Boing Boing: Marc Camoletti - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2003
Buzlar Çözülmeden: Cevet Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000
Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1999
Hababam Sınıfı (oyun): Rıfat Ilgaz - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1998
FİLMOGRAFİSİ
Sinema
Acı Kiraz (2020)
5 Dakkada Değişir Bütün İşler (2016)
Son Mektup (film) (2015)
Yapışık Kardeşler(2015)
Çilek (2014)
İksir: Dedemin Sırrı (2014)
Ay Büyürken Uyuyamam (2011)
72. Koğuş (2010)
Abimm (2009)
Melekler ve Kumarbazlar (2009)
Eyyvah Eyvah (2009)
Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)
Ezber (kısa film) (2009)
Süper Ajan K9 (2008)
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)
Ona Melek Deme (kısa film) (2006)
Sır Çocukları (2002)
Halk Çocuğu (2000)
Diziler
''Sefirin Kızı'' - 2020
Dudullu Postası - 2018 (İnternet dizisi)
Hangimiz Sevmedik - 2016
Ayrılsak da Beraberiz - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008 nazır
Neyin Eksik? (2013)
Karanlıklar Çiçeği - 2012
İki Yaka Bir İsmail 2012
Arka Sokaklar - 2011
İzmir Çetesi - 2011
Yıldız Masalı - 2011
Küçük Kadınlar - 2009
Kurtlar Vadisi Pusu - 2009
Eşref Saati - 2008
Gece Gündüz - 2008-2009
Zeliha'nın Gözleri - 2007
Güzel Günler - 2007
Karınca Yuvası - 2006
Sensiz Olmuyor - 2005
Kısmet (2005)
Beni Bekledinse - 2004
Sihirli Annem - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
İki Arada - 2002
Kınalı Kar - 2002
Pembe Patikler - 2002
Yılan Hikayesi - 1999
Bizim Aile - 1995
TV Reklamları
Turkcell Style (2012)
ÖDÜLLERİ
2011 - 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Annem Yokken Çok Güleriz - Tiyatro Gerçek - Hakan Gerçek ve İlker Ayrık ile birlikte)
2008 - VIII. Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Komedi Erkek Oyuncu Ödülü (39 Basamak)