Bülent Şakrak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bülent Şakrak hayatı ve biyografisi nedir?

Türk oyuncu ve sunucu olan Bülent Şakrak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bülent Şakrak hayatı ve biyografisi nedir?

Türk oyuncu ve sunucu olan Bülent Şakrak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bülent Şakrak hayatı ve biyografisi nedir?

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

Bülent Şakrak (26 Ağustos 1977, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucudur.

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. 39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu, BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır. Ayrıca, YouTube'da Bülent Şakrak'la Art Niyet isimli program yapmaktadır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Tamamen Doluyuz : Becky Mode - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2018 (Dış ses)

Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013

Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012

Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları - 2011

Annem Yokken Çok Güleriz : Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010

Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları - 2008

Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007

39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007/2016

Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2004

Inishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları - 2003

Boing Boing: Marc Camoletti - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2003

Buzlar Çözülmeden: Cevet Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000

Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1999

Hababam Sınıfı (oyun): Rıfat Ilgaz - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1998

FİLMOGRAFİSİ

Sinema

Acı Kiraz (2020)

5 Dakkada Değişir Bütün İşler (2016)

Son Mektup (film) (2015)

Yapışık Kardeşler(2015)

Çilek (2014)

İksir: Dedemin Sırrı (2014)

Ay Büyürken Uyuyamam (2011)

72. Koğuş (2010)

Abimm (2009)

Melekler ve Kumarbazlar (2009)

Eyyvah Eyvah (2009)

Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)

Ezber (kısa film) (2009)

Süper Ajan K9 (2008)

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)

Ona Melek Deme (kısa film) (2006)

Sır Çocukları (2002)

Halk Çocuğu (2000)

Diziler

''Sefirin Kızı'' - 2020

Dudullu Postası - 2018 (İnternet dizisi)

Hangimiz Sevmedik - 2016

Ayrılsak da Beraberiz - 2015

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008 nazır

Neyin Eksik? (2013)

Karanlıklar Çiçeği - 2012

İki Yaka Bir İsmail 2012

Arka Sokaklar - 2011

İzmir Çetesi - 2011

Yıldız Masalı - 2011

Küçük Kadınlar - 2009

Kurtlar Vadisi Pusu - 2009

Eşref Saati - 2008

Gece Gündüz - 2008-2009

Zeliha'nın Gözleri - 2007

Güzel Günler - 2007

Karınca Yuvası - 2006

Sensiz Olmuyor - 2005

Kısmet (2005)

Beni Bekledinse - 2004

Sihirli Annem - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

İki Arada - 2002

Kınalı Kar - 2002

Pembe Patikler - 2002

Yılan Hikayesi - 1999

Bizim Aile - 1995

TV Reklamları

Turkcell Style (2012)

ÖDÜLLERİ

2011 - 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Annem Yokken Çok Güleriz - Tiyatro Gerçek - Hakan Gerçek ve İlker Ayrık ile birlikte)

2008 - VIII. Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Komedi Erkek Oyuncu Ödülü (39 Basamak)