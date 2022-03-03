Bülent Evcil kimdir? FOX konuğu Bülent Evcil kaç yaşında, nereli?

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BÜLENT EVCİL KİMDİR?

Bülent Evcil, 1968 yılında İstanbul)'da dünyaya gelen flüt sanatçısıdır. Flüt eğitimine 1980 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Mükerrem Berk'in öğrencisi oldu.

Okulu 1988'de bitirdi ve eğiitmine İstanbul Filarmoni Vakfı'nın bursu ile Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda Marc Grauwels ile devam etti; Brüksel Konservatuvarı'ndaki eğitimini 1992'de tamamladı. Aynı yıl Dublin'de düzenlenen 4. Sir James Galway Flüt semineri En İyi Yorumcu Yarışmasında ikincilik ödülü kazanması, İrlandalı flüt virtüözü Sir James Galway'in öğrencisi olma fırsatı verdi. Sir Galway, kendisini "neslinin en iyi flütçülerinden birisi" olarak tanımladı ve pek çok konsere katılmasını sağladı.

Çalışmalarına 1994-1996 arasında Heidelberg-Mannheim Müzik Yüksek Okulu'nda Jean-Michel Tanguy ile devam etti. 1996-1998 yılları arasinda Viyana'da Imperial Concerts Solist Kapella'da solo flütçü olarak çalıştı. 1998 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde flüt sanatçısı olarak göreve başladı. 1999 yılından günümüze kadar Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın flüt grup şefliğini de üstlendi. 2004 yılında Rodrigo'nun, otoritelerce dünyanın en zor flüt konçertosu olarak değerlendirilen "Pastoral Konçerto"'nun Türkiye'de ilk seslendirilişini İstanbul İzmir, Adana devlet senfoni orkestralerı eşliğinde gerçekleştirdi. 2004 yılından bu yana İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda birinci flütçü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Bölümü yüksek lisans programında da flüt ögretim görevlisidir.

Sanatçı, solo flütçü olarak uluslararası orkesralarla konser ve CD kaydı çalışmaları yapmaktadır. 2006 Dünyaca Ünlü Şef Lorin Maazel yönetimindeki Arturo Toscanini filarmoni orkestrasında solo flütçü olarak çalışmış ve Avrupa Turnesi gerçekleştirmiştir.

Sao Paulo (Brezilya) Devlet Senfoni orkestrası ile 3 konser ve 3 CD kaydı, İtalyan Uluslararası Senfoni Orkestrası ile yedi ülkeyi kapsayan Uzak Doğu turnesi gerçekleştirmiştir.

Sanatcı solist olarak hemen hemen tüm uluslararası flüt fetivallerine konser vermek için davet edilmiştir, bunlar arasında: Amerikan, İngiliz, Alman, İtalyan. Çin ve Sırp uluslararası flüt festivalleri sayılabilir.

Evcil, Belçika Kraliyet Sanat Teşvik Madalyası sahibidir. Astor Piazzola tangoları ile besteci George McCarthy ve Cecil Rivera'nin eserlerini yorumladığı Tango Zamanı adlı bir albümü vardır.

2012 Yılında A.K müzik tarafında sanatcınınikinci CD si 'Ortadoğu Minyatürleri' yayınlanmıstır. Andante müzik dergisi tarafından 2010 yılının en başarılı nefesli sazlar sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir. Ve tekrar 2016 yılında Philip Moll ile yapmış oldukları The Virtuoso Flute albümünü yayınlamıştır. Fazıl Say, kendisi için 2018 yılında bir flüt konçertosu bestelemiştir.

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