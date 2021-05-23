Bülent Ersoy yüzük savaşını kazandı
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Bülent Ersoy yüzük savaşını kazandı

Bülent Ersoy yüzük savaşını kazandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bülent Ersoy'un beş ay önce Israil'den 21 milyon TL ödeyerek 36 karatlık elmas yüzük sipariş ettiği ortaya çıktı. Yüzük, Israil'den iki güvenlik görevlisi eşliğinde Bülent Ersoy'un Suadiye'deki evine teslim edildikten sonra özel banka kasasına konuldu. Bu yüzüğün benzerlerinin 2011'de ölen Ingiliz oyuncu Elizabeth Taylor'da ve Ingiltere Kraliçesi Elizabeth'te olduğu öğrenildi

Bülent Ersoy'un 5 ay önce İsrail'den 36 karatlık, değeri 21 milyon TL olan bir yüzük sipariş ettiği ortaya çıktı. Üç ayda tasarlanan yüzük geçen hafta Türkiye'ye iki güvenlik görevlisi eşliğinde getirildi. Bülent Ersoy'un Suadiye'deki evine teslim edildikten sonra da özel banka kasasına kondu. Bülent Ersoy'un yaptırdığı yüzüğün aynısının 2011'de ölen ElizabethTaylor'da ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'te olduğu öğrenildi.

SİBEL CAN BİRİNCİYDİ

Sibel Can'ın sadece özel konserlerinde ve davetlerde taktığı 15 milyon TL değerinde 25 karatlık yüzüğü uzun süre konuşulmuştu. Türkiye'de en pahalı yüzüğün Sibel Can'da olduğu iddia edilmişti. Sibel Can'dan sonra da ikinci sırada eşi Ebru Gündeş'e eski eşi Reza Zarrab'ın nikahta taktığı 7 karatlık, 6 milyon liralık tektaşın olduğu söylenmişti. Ama yüzük savaşını kazanan Bülent Ersoyoldu. (Posta)

Bülent Ersoy yüzük savaşını kazandı

Kaynak: Snob Magazin

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