Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı
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Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Haberler | Güncel

- Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi mahkemeye çıktı.

- Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi mahkemeye çıktı.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un dün akşam KKTC'de bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı'na inen orkestra ekibi, PCR testlerinin sahte çıkması üzerine havalimanında gözaltına alındı. Ekip bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi. Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak.

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, "İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz" dedi.

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi. Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı
Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı
Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı
Bülent Ersoy'un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC'de mahkemeye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut

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